وزارة الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (20) مسجدًا غدًا الجمعة، الموافق 30 من مايو 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (14) مسجدًا، وصيانة وتطوير (5) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن، إلى (1374) مسجدًا، من بينها (936) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و (438) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ (13455) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 903 ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة شمال سيناء:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب – العريش.

وفي محافظة مطروح:

تم إحلال وتجديد مسجد عباد الوهاب – مطروح.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الحصاينة بقرية أكياد البحرية – مركز فاقوس؛ ومسجد القريعي بعزبة القريعي بقرية صافور – مركز ديرب نجم.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب – مركز ومدينة المنشأة؛ ومسجد الحوالكة بقرية العوامر بحري – جرجا؛ ومسجد النور بقرية العوامر بحري – مركز جرجا.

تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد – بندر ساقلته، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية أولاد شلول – بندر سوهاج.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد رسلان الشرقية بقرية رسلان – مركز الرياض.

تم صيانة وتطوير مسجد محمد بك سعيد بقرية الكوم الطويل – مركز بيلا.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد محمد رشدي بقرية الحوطة الشرقية – مركز ديروط.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة الطرش بقرية الحلفاية بحري – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة فايز والعبسي بقرية أبو قراميط - مركز السنبلاوين.

تم صيانة وتطوير مسجد السكينة – ميت سلسيل.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الجنبية بقرية كفر عسكر – مركز إيتاي البارود.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية كفر حكيم – مركز كرداسة.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد النور الغرابلي– مركز بسيون.

وفي محافظة الأقصر

تم إنشاء وبناء مسجد يوسف بدوي بحوض ١٨ – بندر الأقصر.

وفي محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير مسجد المغفرة بقرية الغوري – مركز بركة السبع.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.



