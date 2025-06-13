شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى: ليست لدينا الآن خطة لتصفية خامنئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى إنه "ليست لدينا الآن خطة لتصفية المرشد الإيرانى على خامنئى".

وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "لم يعارض أي من وزراء المجلس المصغر تنفيذ الهجوم على إيران".

وأضاف "هناك قتال داخل إيران ليس فقط من الجو والبحر"، مشيرا "هجومنا غير محدد بيوم أو يومين والإسرائيليون يعرفون الثمن".

وأكد "إسرائيل نفذت آلاف العمليات في إيران على مدى عقدين".