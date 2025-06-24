شكرا لقرائتكم خبر عن موقع عالمى يرصد خلو أجواء الخليج العربي من الطيران تزامنا مع ضربة إيران والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع flightaware، خلو أجواء الخليج العربي من الطيران المدني بالتزامن مع ضرب إيران لمناطق بعدة دول عربية في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي.

وموقع (flightaware)، متخصص في رصد حركة الطيران المدني، في أرجاء العالم على مدار اللحظة، إذ تراجعت حركة الطيران المدني في أجواء الخليج العربي وطهران والحدود المواجهة لـ إيران.



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وأطلقت إيران 6 صواريخ على قواعد أمريكية في قطر. وكان موقع "اكسيوس"، قال إن "الولايات المتحدة تستعد لهجوم إيراني على قواعد أمريكية في دول الخليج".

وقالت تقارير إعلامية إنه تم إغلاق المجال الجوي لدولة الامارات، بعد هجوم إيران على قواعد أمريكا بقطر وأطلقت السلطات البحرينية، صافرات الانذار منذ قليل بالتزامن مع قصف إيران قواعد أمريكية في قطر والعراق.

ودعت السلطات البحرينية المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، وذلك بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانه الأول بخصوص قصف قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وجاء فيه أنه "أيها الشعب الإيراني النبيل الصامد! في أعقاب العدوان العسكري الواضح للنظام الأمريكي الإجرامي على المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتهاك الواضح للقانون الدولي، وبتخطيط من المجلس الأعلى للأمن القومي وقيادة المقر المركزي لخاتم الأنبياء (عليه السلام)، استهدف "حرس الثورة الإسلامية" برمزه المقدس أو أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي في عملية "بشارة الفتح". هذه القاعدة هي مقر القوات الجوية وأكبر رصيد استراتيجي للجيش الإرهابي الأمريكي في منطقة غرب آسيا.