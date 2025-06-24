شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز عن مسئول إيراني: طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

نقلت وكلة رويترز للأخبار، قبل قليل، عن مسؤول إيراني، أن طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأمريكية على أراضيها، مؤكدا على أن طهران لديها العقلانية لبدء الدبلوماسية بعد معاقبة المعتدي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.