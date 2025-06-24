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رويترز عن مسئول إيراني: طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأمريكية

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رويترز عن مسئول إيراني: طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأمريكية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الإثنين، 23 يونيو 2025 09:54 م

نقلت وكلة رويترز للأخبار، قبل قليل، عن مسؤول إيراني، أن طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأمريكية على أراضيها، مؤكدا على أن طهران لديها العقلانية لبدء الدبلوماسية بعد معاقبة المعتدي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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