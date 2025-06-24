شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب ووزير الدفاع ورئيس الأركان بغرفة عمليات مراقبة المستجدات والان مع تفاصيل الخبر

ذكر إعلام أمريكي عن مسؤول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بغرفة العمليات لمراقبة المستجدات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأطلقت إيران 6 صواريخ على قواعد أمريكية في قطر. وكان موقع "اكسيوس"، قال إن "الولايات المتحدة تستعد لهجوم إيراني على قواعد أمريكية في دول الخليج"