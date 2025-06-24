شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرات لمواطنيها في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت قبل قليل، وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرات لمواطنيها في كل من دولتى الكويت والبحرين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وكالة رويترز الأمريكية للأخبار، قبل قليل، قد نقلت عن مصدر إقليمي، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة عبر قناتين دبلوماسيتين قبل ساعات من الهجمات على قطر وأبلغت الدوحة أيضا.