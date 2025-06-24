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إيران: القاعدة الأمريكية بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية فى قطر

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إيران: القاعدة الأمريكية بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية فى قطر

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الإثنين، 23 يونيو 2025 08:27 م

قالت إيران، إن القاعدة الأمريكية بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية في قطر، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها.

 

وأطلقت إيران 6 صواريخ على قواعد أمريكية في قطر. وكان موقع "اكسيوس"، قال إن "الولايات المتحدة تستعد لهجوم إيراني على قواعد أمريكية في دول الخليج".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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