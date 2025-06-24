شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آثار الهجوم الإيراني بمنطقة الخور القطرية بمحيط قاعدة العديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل الخليج 365 على مقاطع فيديو لآثار الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وظهرت في مقاطع الفيديو آثار الصواريخ التي تم اطلاقها من قبل إيران في منطقة الخور.

وكانت إيران قد أكدت أن اطلاق الصواريخ علي القواعد الأمريكية في قطر "لا يشكل أي تهديد لجارتنا الصديقة والشقيقة قطر"، فيما أعلنت الدوحة احتفاظها بحق الرد علي الهجوم.

ومساء اليوم ، استهدفت إيران قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وهي الهجمات الصاروخية التي تزامنت مع استهداف القاعدة الأمريكية في العراق، وسط توالي إطلاق صافرات الإنذار في الإمارات والكويت والبحرين، فيما أسمته إيران بعملية "بشائر الفتح" كأول رد علي انخراط الولايات المتحدة في المواجهات الممتدة بين طهران وتل أبيب.