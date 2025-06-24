شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في رام الله يؤكد استمرار دعم القطاع الصحي الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير "ايهاب سليمان" سفير مصر في رام الله، وزير الصحة الفلسطيني د. "ماجد أبو رمضان"، حيث تم بحث آخر التطورات الراهنة المتعلقة بالقطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.

أكد "سليمان" على استمرار مصر في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، واستعدادها الدائم لتنسيق الجهود مع وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله لتلبية الأولويات الصحية العاجلة، مشيرًا إلى أن مصر تضع الملف الإنساني والصحي على رأس أولوياتها، وتُولي اهتمامًا خاصًا بتوفير سبل الدعم في ظل ما يشهده القطاع من تدهور خطير.

كما تناول اللقاء بحث الوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعًا كارثية بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، واستهداف المنظومة الصحية والبنية التحتية الطبية، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع الصحي الفلسطيني.

بدوره، أعرب وزير الصحة عن تقدير فلسطين للدور المصري التاريخي والإنساني، في دعم الشعب الفلسطيني، مثمنًا وقوف مصر الدائم إلى جانب فلسطين، على كافة المستويات السياسية والصحية والإغاثية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصحية المختلفة، بما في ذلك التدريب الطبي، وتبادل الخبرات، وتسهيل نفاذ المساعدات والأدوية والمستلزمات الحيوية إلى قطاع غزة.