شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الأسقفية يشكر شيخ الأزهر لدعمه مؤتمر رحلة تعلم بالمركز المسيحى الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

زار اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتقديم الشكر والتقدير لدعمه المستمر لجهود الحوار والتعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة، وذلك بحضور المطران الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفى، ومدير المركز المسيحى الإسلامى، والقس الدكتور ماثيو أندريسون.

وثمّن رئيس الأساقفة سامى فوزي، دعم فضيلة الإمام لمؤتمر “رحلة تَعلُّم”، الذي تنظمه الكنيسة الأسقفية بهدف تعزيز التفاهم والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع، كما عبّر عن تقديره الكبير لدوره في دعم أنشطة المركز المسيحي الإسلامي، والذي يُعَد من أبرز مشروعات الكنيسة في مجال بناء الجسور بين الأديان.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته البالغة وامتنانه لما تشهده العلاقة بين الكنيسة الأسقفية والأزهر الشريف من تقارب وتعاون مثمر، وأشار إلى أن مبادرات المركز المسيحى الإسلامى، تُسهم بشكل فعّال في تعزيز هذا التقارب، من خلال برامجه المشتركة ومبادراته المستمرة.

ومن جانبه أكد فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب على أهمية الاستمرار في تعزيز ثقافة الحوار والتعاون المشترك من أجل خدمة الوطن وترسيخ قيم السلام.