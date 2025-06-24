شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: صرف 8 ملايين و300 ألف جنيه مستحقات ورثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن مجلس الإدارة لصندوق العاملين بالهيئات القضائية قد وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات ورثة العاملين من مختلف المحاكم والنيابات، علي أن تبدء عملية الصرف اعتبارا من الخميس المقبل 26 يونيو 2025.

وأكد "عبدالباقي" : يستحق عملية الصرف الخاصة بورثة الاعضاء حوالي 240 وريثا لإجمالي 56 عضوا بمبلغ 8 ملايين و300 ألف جنيه، حيث جرى الانتهاء من كل الحالات المستحقة للصرف، ونشدد دائما على أهمية تسريع وتيرة الصرف للحالات خاصة وأن المبلغ المقدم للأعضاء يكون بمثابة حماية إجراء حماية اجتماعية في ظل ارتفاع أعباء المعيشة بعد خروج الموظف على المعاش، وهو ما دفعنا إلى زيادة ميزة الصرف لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وتعظيم تلك الميزة حتى يتناسب المبلغ المستحق للعضو مع معدلات التضخم، فالهدف الأساسي من عمل الصندوق.