شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير صحة موريتانيا لبحث التعاون في الرقابة الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية ، وفدًا رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله وديه، وبمشاركة سعادة السفير الحسين الديه، سفير موريتانيا بالقاهرة، وعدد من القيادات الصحية والمختصين بمجال الأدوية والتأمين الصحي.

وتأتى الزيارة في سياق توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا في القطاع الصحي، وتعكس حرص الجانبين على بناء شراكة قائمة على تبادل الخبرات وتكامل الجهود في مجال التنظيم الدوائي. كما تمثل خطوة متقدمة في اتجاه دعم التنمية الصحية المستدامة في الدول الإفريقية من خلال التكامل مع المؤسسات التنظيمية الرائدة.

وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور الغمراوي بالحضور مؤكدًا أن التعاون مع الدول الشقيقة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للهيئة، خاصة في ظل التطور المتسارع في قطاع الدواء إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى استعداد الهيئة الكامل لتقديم خبراتها وتوسيع الشراكات مع الجانب الموريتاني، بما يسهم في تطوير نظم الرقابة الدوائية والصحية لديهم.

ومن جانبه، ثمّن وزير الصحة الموريتاني مستوى التقدم الذي حققته هيئة الدواء المصرية، واصفًا إياها بالنموذج الملهم في مجالات التنظيم الرقابي والتطوير المؤسسي، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتوسيع مجالات التعاون الفني والاستفادة من التجربة المصرية في تعزيز قطاع الدواء بموريتانيا.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل معامل هيئة الدواء المصرية، اطلع خلالها الوفد على أحدث التقنيات المطبقة في مجالات فحص وتحليل الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى عروض تقديمية تناولت آليات العمل الرقابي والتكامل بين الإدارات الفنية داخل الهيئة، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي أهلت الهيئة للوصول إلى المستوى الثالث من النضج التنظيمي لأنظمة الرقابة، كأول جهة رقابية على مستوى القارة الإفريقية تحقق هذا الإنجاز وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية.

وقد أعرب الجانب الموريتاني عن تقديره للتطور الملحوظ الذي تشهده هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التجربة الرائدة لتعزيز منظومة الدواء الموريتانية وتطوير القدرات التنظيمية والفنية على أسس علمية مستدامة.

حضر اللقاء من الجانب الموريتاني، الشيخ باي امخيطرات، مستشار وزير الصحة، السيد حماه الله الشيخ مدير عام مركزية شراء الدواء والتجهيزات الطبية، السيد محمد محمود الذهبي جعفر، مدير عام الصندوق الوطني للتأمين الصحي، السيد أعمر، رجل أعمال في مجال الأدوية، الشيخ العافية، رجل أعمال في مجال الأدوية.

ومن جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جـودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركــزية لمكــتب رئيـــس الهيـــئة، الدكتور أســامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، والمشرف علي الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

تأتي الزيارة في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئات النظيرة بالدول الشقيقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرة المصرية، ويعزز فرص نمو الصناعات الدوائية الوطنية، ويدعم جهود تحقيق الأمن الدوائي الإقليمي.