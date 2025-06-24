شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومساعد وزير الخارجية يشهدان لقاء حواريا مع الشباب والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير طارق دحروج مساعد وزير الخارجية، لقاء حواريا مع الشباب تحت شعار “مع الشباب حقائق وأرقام” مصر ودول الجوار، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الشباب، حيث دارت أسئلة حوارية مفتوحة، طرحوا خلالها كل ما يدور في أذهانهم حول الأحداث الجارية والمحيطة بالمنطقة، مما عكس حرصهم على فهم أعمق للتحديات الراهنة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في حديثه على أن هذه اللقاءات الحوارية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الوعي الوطني لدى شبابنا، وتمكينهم من فهم دقيق للحقائق والأرقام المتعلقة بمصر ومحيطها الإقليمي، ففي ظل التحديات الجسيمة والمخاطر المتزايدة التي تحيط بالأمة، يصبح دور الشباب حيويا في صون أمن واستقرار الوطن، والتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من وحدتنا أو زعزعة الأمن القومي.

كما توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير للشباب المصري على دورهم المحوري والفاعل في رفع مستوى الوعي المجتمعي، مؤكدا أنهم أغلى ما تمتلك الدولة المصرية، وهم حائط الصد المستقبلي وقادة الغد، ولذلك فإن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتخريج جيل واع ومدرك، قادر على استيعاب التحديات الراهنة والمستقبلية، والمساهمة بفاعلية في بناء مصر قوية ومزدهرة.

وفي ختام تصريحاته، توجه الدكتور أشرف صبحي بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على مساندته الدائمة للوزارة ودعمه المتواصل للشباب المصري، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يساهم بفاعلية في تمكين الشباب وتوعيتهم بكل ما يحيط بالمنطقة من مستجدات.



لقاء حواري مع الشباب



لقاء حواري تحت شعار “مع الشباب حقائق وأرقام” مصر ودول الجوار