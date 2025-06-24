شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابى: الضربات الإيرانية لإسرائيل أحدثت دمارا كبيرا له أثر معنوي والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه منذ استهداف إسرائيل لإيران وقفت كل الدول العربية في موقف موحد في صف الجمهورية الإسلامية ضد الاعتداءات الإسرائيلية، لكن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج يعتبر انتهاكًا لسيادة تلك الدول، حتى لو كانت أهداف إيران واضحة ومعلنة، لكن تبقى تلك القواعد كائنة تحت سيادة دول الخليج، وهو ما يمثل انتهاكًا لسيادتها.

وحول شخصية ترامب المتعاظمة وتقلباته في القرارات والمواقف ومدى قبوله بالتهدئة، تابع، خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً: "السياسة الرشيدة لابد أن تكون واعية أنه لا يوجد استسلام كامل من قبل إيران ولا هزيمة كاملة لها، وستظل قائمة وذات إمكانيات نووية ليس بالضرورة أن تكون سلاحًا، وفي نفس الوقت ذات إمكانيات صاروخية، وهو يقين بات موجودًا لدى إسرائيل والولايات المتحدة".

وأردف: "أتوقع أننا في طريقنا لتقليل العمل العسكري والانتقال للتقدم في جهة التفاعل في الإطار السياسي". ولفت إلى أن الضربات الإسرائيلية، بالرغم من أنها أوقعت ضحايا كُثر في إيران، لكن في المقابل عدد الصواريخ الإيرانية لم يقل، بل بالعكس زادت شدة تفجيرها ونوعيتها وآثار الدمار داخل إسرائيل لها آثار معنوية كبيرة سيئة في الداخل الإسرائيلي وسوف تؤثر على رئيس وزراء إسرائيل في الداخل.