شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تعلن بدء استئناف الرحلات وفقًا للجدول المعدّل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، تتابع الشركة عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطة الطيران المدني.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه حرصًا على سلامة العملاء، تؤكد الشركة أنها تتخذ أعلى معايير وإجراءات السلامة في جميع مراحل التشغيل، التزامًا منها بأمن وسلامة الرحلات الجوية.

وأوضحت الشركة، أنه مع بدء إعادة فتح عدد من المجالات الجوية تدريجيًا، تعلن مصر للطيران عن بدأ استئناف تشغيل الرحلات الجوية التي تأثرت مؤقتًا خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا للجدول المعدّل الذي يتم تحديثه بشكل مستمر.

وطالبت الشركة العملاء ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

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