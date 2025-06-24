شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إيران ستبدأ وقف النار تليها إسرائيل بعد 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستبدأ بوقف النار وسوف تليها اسرائيل في اللحظة الاخيرة بعد 12 ساعة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف كامل وشامل لإطلاق النار.