شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج "تصنيع الملابس" بكلية اقتصاد منزلى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع قرب انطلاق تنسيق الجامعات 2025.. كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج "تكنولوجيا تصنيع الملابس" بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان والذى يهدف إلى تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل في مجال صناعة الملابس حسب متطلبات سوق العمل وتنمية القدرات العقلية والمهارية. عن طريق إكساب الطلاب المعارف والمهارات الخاصة بالتخطيط لإقامة مشروعات إنتاج الملابس الجاهزة ومهارات التنفيذ الفنية لمراحل الإعداد الخاصة بالإنتاج والعمليات الإدارية والتسويق والتقنية اللازمة لتحقيق المواءمة المهنية في مجال صناعة الملابس وتشجيع الإنتاج على المستوى المحلى والإقليمي.

بالإضافة إلى تأهيل خريج قادر على العمل في مجال صناعة الملابس والمجالات ذات الصلة باستخدام أحدث التقنيّات المتوفرة، وبجودة عالية من خلال تزويده بالمهارات العمليّة للمشاركة في دفع عجلة ‏الإنتاج ‎من خلال توظيف برامج الحاسب المختلفة في مجال صناعة الملابس، لرفع مستوى التعليم التقني للخريج‎.‎

ويسهم البرنامج في إعداد خريج قادر على المشاركة في زيادة الإنتاج في مجال الملابس، حيث يمكنه تحديد المشكلات التي تواجه تلك الصناعة، والتفاعل من خلال دوره كمتخصص في مجال صناعة الملابس على تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، والمشاركة في التطور العلمي والتكنولوجي في مجال صناعة الملابس.

وفيما يلى مجالات العمل المهني للخريج:

• تنفيذ وإدارة مشروعات إنتاج الملابس وتسويقها.

• الإشراف على الإنتاج.

• مراقبة الجودة بمصانع الملابس الجاهزة

• تصميم الباترونات في مصانع الملابس الجاهزة.

• تقديم الاستشارات الفنية في مجال الملابس.

• التدريب في مراكز صناعة الملابس الجاهزة المتخصصة.

وتتمثل شروط القبول فى، أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالبرنامج من الطلاب الذين رشحهم مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية، ويتم قبول الطلاب المصريين، أو الوافدين شرط أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو علمي رياضيات، أو ما يماثلهم من الذين وزعهم مكتب التنسيق أو الذين حولتهم إدارة الوافدين من الكليات الأخرى بشرط ألا تقل نسبة قبول الشهادات المعادلة عن 85%، ويكون الحد الأدنى لدرجة اللغة الإنجليزية هي 37 درجة من 50 درجة، ويجب أن يجتاز الطالب المتقدم اختبار القدرات كشرط أساسي للالتحاق بالبرنامج.

وتكون مدة الدراسة بالبرنامج ثماني مستويات دراسية بمعدل 145 ساعة معتمدة.