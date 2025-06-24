شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم والان مع تفاصيل الخبر

بدأ صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، دخول طلاب الثانوية العامة (نظام قديم) إلى لجان امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، داخل مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات بشارع الثورة – الدقي، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان الانضباط وسير الامتحان بسلاسة.

وفتحت أبواب اللجنة في تمام الثامنة والنصف صباحًا، مع بدء دخول الطلاب تباعًا بعد التأكد من الهوية الشخصية، وتطبيق إجراءات التفتيش الذاتي، ومنع اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وانطلقت أعمال الامتحان رسميًا في تمام التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة 11 ظهرًا، ويؤدي الطلاب امتحانًا يتضمن 31 سؤالًا، منها سؤالان مقاليان و29 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 40 درجة، موزعة بين الفهم والتطبيق والتحليل.

وكانت قد تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة نظام قديم استعدادًا لأداء الطلاب الامتحان فى التاسعة صباحاً، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على أن الأسئلة مؤمنة بالكامل لمن تداولها أو تسريبها كما أن تسليم الاسئلة إلى رؤساء اللجان يتم وفق إجراءات وضوابط صارمة.