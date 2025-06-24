شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وزارة التعليم تتابع وصول أسئلة اللغة الثانية للجان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة نظام قديم استعدادا لأداء الطلاب الامتحان فى التاسعة صباحاً، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على أن الأسئلة مؤمنة بالكامل لمن تداولها أو تسريبها كما أن تسليم الاسئلة إلى رؤساء اللجان يتم وفق إجراءات وضوابط صارمة.

وتوافد طلاب الثانوية العامة على لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحان، كما يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف سير الامتحانات من غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة.

يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام قديم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع على أن يبدأ الامتحان من التاسعة حتى 11 صباحاً، ويتضمن الامتحان 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا وتعتبر المادة ضمن المواد المضافة للمجموع ويتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 فى النظام القديم، امتحان جميع المواد كمواد مضافة للمجموع عدا الاقتصاد والاحصاء والتربية الدينية والتربية الوطنية، أما اللغة الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية جميعها مواد أساسية مضافة للمجموع عكس طلاب النظام الجديد فهذه المواد تم دمج الجيولوجيا مع الأحياء وخروج اللغة الثانية من المجموع والغاء مادتا الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع.



