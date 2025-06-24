شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق خريطة أنشطتها الصيفية لدعم إبداعات الطلاب واكتشاف مواهبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت جامعة القاهرة استعداداتها لبدء تنفيذ خريطة شاملة ومتنوعة للأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، بما يحقق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب، ودعم المواهب والإبداعات الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية والرياضية.

ودعا رئيس جامعة القاهرة، الطلاب والطالبات إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية بالمشاركة الفاعلة في أنشطة الجامعة خلال صيف 2025، مؤكدًا أن الأنشطة الصيفية تهدف إلى بناء الشخصية المتكاملة وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني. وأشار إلى أن جامعة القاهرة أعدت خريطة أنشطة صيفية شاملة تُعد مساحة محفزة على الإبداع، وبيئة حاضنة للمواهب، وفرصة لتنمية المهارات وصقل القدرات في مجالات الآداب والفنون والعلوم، إلى جانب إتاحة فرص متميزة لممارسة الأنشطة الرياضية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن برنامج صيف الإبداع والابتكار ومعسكرات إعداد قادة المستقبل أبرز ملامح خريطة الأنشطة التي تتضمن أيضاً تنفيذ معسكر تدريبي تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية ودورها في التنمية"، إلى جانب إطلاق برنامج "صيف الإبداع والابتكار" الذي يستهدف دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة محفزة على الابتكار، خاصة للطلاب من ذوي الهمم الذين تم تنظيم برامج وورش فنية ومسابقات رياضية ملائمة لهم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الخريطة تشمل أنشطة متنوعة، مثل ورش النحت والخزف والتصوير والرسم والمسرح والموسيقى، إضافة إلى مسابقات ثقافية في القصة والمقال ودوري المعلومات، ودورات تدريبية في الصحافة والإعلام، فضلاً عن ورش علمية في الإلكترونيات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.