شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.



وفي برقيته، دعا رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على فضيلة الامام الاكبر بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالتقدم والرفعة والازدهار.