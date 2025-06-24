شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 95% من مقررات تموين شهر يونيو 2025 لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لاستمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حيث تم صرف ما يقرب من 95% من مقررات التموين عن شهر يونيو 2025 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى

وتستهدف وزارة التموين بشكل مستمر توفير السلع الغذائية، حيث يعد تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بكميات كبيرة بأسعار مناسبة والحد من المغالاة، أحد أهم المحاور التي تصدرت اهتماما وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأشهر الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار العمل على تخفيف العبء على المواطنين سواء من خلال صرف السلع التموينية والخبز المدعم أو طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وإطلاق مبادرات تخفيض أسعار المنتجات.