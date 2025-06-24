شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُعلن فتح باب التقديم على وظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران ، اليوم الثلاثاء ، عن فتح باب التقديم على وظائف مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج ، وذلك للعاملين بالوزارة ومديرياتها والمكاتب التابعة لها، على أن يكون التقديم من اليوم الثلاثاء،الموافق 24-6-2025، حتى يوم 23-7-2025.

وجاء في إعلان رسمي أصدرته الأمانة الفنية للجنة اختيار المرشحين لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ، أنه بشأن وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم "139" لسنة 2025 والخاص بقواعد ومعايير شغل هذه الوظائف، تعلن "الأمانة "عن فتح باب التقديم لشغل وظيفتي "ملحق عمالي أول - وملحق عمالي ثان" بمكاتب التمثيل العمالي بكل من جدة والرياض والأردن، ووظيفة "ملحق عمالي أول" ، بمكاتب التمثيل العمالي في إيطاليا والكويت والإمارات وقطر والعراق ولبنان، ووظيفة مساعد ملحق إداري بمكتب التمثيل العمالي بالكويت.

وقال الإعلان أنه يشترط في المرشح لشغل هذه الوظائف أن تتوافر لديه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2025، بشأن قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج،والتي تتضمن ما يلى:أولاً: الشروط العامة :(1) ألا يزيد سن المتقدم عند الإعلان عن 55 سنة ..(2) أن يكون متواجدا على رأس العمل لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل سابقة على تاريخ الإعلان..(3) أن يكون حاصلاً على تقدير "كفء"في تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات الأخيرة..(4) ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته الوظيفية، ما لم يكن قد تم محوها وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن..(5) ألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بإستثناء من لم يستكمل مدة ندبه بالخارج لأسباب خارجة عن إرادته فله أن يتقدم لشغل هذه الوظائف لاستكمال المدة المتبقية إذا توافر الشرطين الآتيين: "صلاحيته للوظيفة الشاغرة،وألا تقل المدة المتبقية في ندبه عن سنة كاملة"..(6) أن يجيد اللغة الإنجليزية أو اللغة الأساسية للدولة الأجنبية المترشح لوظيفة ملحق عمالي بمكتب التمثيل العمالي بها، وأن يكون ملماً باللغة الانجليزية إذا كان التقدم لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالدول العربية.(7) إجتياز كافة الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظائف بنجاح.

واضاف الإعلان :ثانياً: الشروط الخاصة كالتالي :(1) أن يكون المتقدم لشغل وظيفة ملحق عمالي أول "رئيس مكتب التمثيل العمالي"، من شاغلى الدرجة الأولى التخصصية "أ" على الأقل..(2) أن يكون المتقدم لشغل وظيفة ملحق عمالي ثان من شاغلي الدرجة الثانية التخصصية "ب" على الأقل..(3) أن يكون المتقدم لشغل وظيفة مساعد ملحق إداري من شاغلى الدرجة الثالثة على الأقل من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة....ثالثاً: آلية وموعد التقديم لشغل الوظائف، جاء فيها أن الطلبات تقدم شخصياً من أصل و5 صور إلى الأمانة الفنية للجنة اختيار المرشحين لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، الكائن مقرها بالدور السابع ،بديوان عام وزارة العمل بالحي الحكومي، بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يرفق بها ما يلي:(-السيرة الذاتية متضمنة الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم وأهم إنجازاته الوظيفية طوال مدة خدمته - بيان بالحالة الوظيفية موضحاً به تاريخ التعيين ، والمؤهلات العلمية، والإجازات الحاصل عليها خلال مدة الخدمة،وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات الأخيرة، والجزاءات التأديبية خلال مدة الخدمة إن وجدت ما لم يكن تم محوها وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن )..كما يرفق أيضا شهادة قانونية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وعدد 8 صور شخصية حديثة.



