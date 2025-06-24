شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الثانوية العامة نظام قديم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع ويتضمن الامتحان 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا وتعتبر المادة ضمن المواد المضافة للمجموع ويتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

وبدأ طلاب الثانوية بـ مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجارى، اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين، فى النظامين الجديد والقديم امتحان اللغة العربية ورقة ثانية.



الاجراءات التأمينية للطالبات



امتحان الثانوية العامة



امتحان اللغة الاجنبية الثانية للثانوية العامة



امتحان اللغة الاجنبية الثانية



انتظار بدء الامتحان



تفتيش الطالبات قبل دخول الامتحان



دخول الطالبات الامتحان



دخول الطالبة لاداء الامتحان



دخول امتحان اللغة الاجنبية الثانية



طالبات يراجعن الامتحان