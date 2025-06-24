شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بمواجهة بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة لمواجهة بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة لمواجهة بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء.

وأيد 88% من القراء مطالب تشديد الرقابة لمواجهة بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء، بينما عارض 12% من القراء مطالب تشديد الرقابة لمواجهة بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء.