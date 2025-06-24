شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تعلن موعد عودة آخر حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار رحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج بانتظام، حيث عادت رحلة في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء من المدينة المنورة بحجاج محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة أن عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن ستكون صباح غد الأربعاء الموافق 25 يونيو، المتمثلة في عودة حجاج محافظة كفر الشيخ.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة حج الجمعيات الأهلية عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن، وتحرص على الاطمئنان على توافر كافة الخدمات لهم حتى عودتهم بسلامة الله إلى أسرهم وذويهم.