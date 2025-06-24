شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.81% والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية رسمياً عقب انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح بلغت 78.81% ، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100%، بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الثانى 78.1 %، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100% .

ومن الجدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لأمتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 17331 طالب منتظم، وبلغ عدد الناجحين 13658 طالب، يذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 37 طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية ، ووجه محافظ الأقصر بتجهيز أحتفالية كبري لتكريمهم خلال الأسبوع القادم.

وكان قد تابع الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الأعمال في مقر التصحيح لأوراق طلبة الشهادة الإعدادية، حيث تمت مرحلة المراجعة والتدقيق للدرجات لتعلن بعدها النتيجة بالإسم ورقم الجلوس للطلبة والطالبات، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.