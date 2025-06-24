شكرا لقرائتكم خبر عن قمة "مصر للأفضل" تمنح وزيرة التنمية المحلية جائزة «الإنجاز الوطنية» 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كرّمت قمة «مصر للأفضل» في دورتها العاشرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمنحها جائزة “الإنجاز الوطنية لعام 2024″، وذلك تقديرًا لإسهاماتها البارزة في قيادة الوزارة بنهج حاسم وسياسات تنموية فعالة أسهمت في تعزيز جهود الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذا دعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين كفاءة الخدمات بالمحافظات .

جاء هذا التكريم خلال فعاليات الحفل السنوي الكبير الذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وصناع القرار وكبار المسؤولين، إلى جانب نخبة من الشخصيات القيادية في قطاعات المال والأعمال والمجتمع المدني والتنمية.

وتسلمت وزيرة التنمية المحلية الجائزة من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية و دينا عبد الفتاح، أمين عام قمة مصر للأفضل، رئيس تحرير مجلة أموال الغد .

وفي كلمتها خلال التكريم قالت الدكتورة منال عوض ، إن مصر تشهد تطورات كبيرة في الكثير من المجالات من بينها البنية التحتية، خصوصًا في المحافظات، وذلك ضمن سعينا لتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الذكية، وبالتوازي نعمل على تطوير محافظاتنا الحالية لمواكبة هذه التغيرات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن العمل متواصل أيضًا على تأهيل المدن لتكون جاهزة لمواجهة التغيرات المناخية التي نشهدها.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يُعد أضخم مشروع تنموي تشهده الدولة المصرية، سواء من الناحية المالية أو من حيث نطاق التنمية وتغطية عدد المحافظات التي يعمل عليها .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية : لم نعد نجد قرية من قرى حياة كريمة تختلف عن غيرها؛ فقد أصبحت القرى الآن مجهزة بكافة المرافق من الكهرباء والمياه والصرف والألياف الضوئية ، إضافة إلى توفير الخدمات الحكومية في مكان واحد، كما نعمل على تطوير الخدمات في المراكز التعليمية والصحية وتوفير الخدمات الشبابية .

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن الهدف هو ألا نخرج من أي قرية إلا بعد أن تكون مكتملة من كافة الجوانب، مؤكدة أن هذا المشروع مكلف للغاية وضخم ولكنه ضروري، مضيفة: نحن نختتم المرحلة الأولى وسنبدأ المرحلة الثانية، وهذا دليل على استمرارنا في مسيرة التنمية رغم كل الظروف التي نمر بها .

وخلال الحفل، تم أيضًا تكريم عدد من الكيانات والشخصيات العامة المؤثرة ضمن فئات متعددة، أبرزها: قائمة أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الحياة الاقتصادية والعامة، دعمًا لدور المرأة المصرية والعربية في قيادة التغيير وأفضل 100 شركة في السوق المصرية ضمن القطاعات الحيوية، تكريمًا لتميزها في الأداء المؤسسي والقدرة على التكيف والنمو.

كما تضمن الحفل تكريم عدد من السيدات المصريات بجائزة «الإنجاز مدى الحياة» لعام 2024، تقديرًا لمسيرتهن الحافلة بالنجاح والعطاء، ودورهن الريادي في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في مختلف مواقع القيادة والمسؤولية ومن بينهن السفيرة مشيرة خطاب والدكتورة هالة السعيد ويسرية لوزا ساويرس والدكتورة غادة والى والسفيرة نبيلة مكرم والسيدة لبنى هلال والدكتورة منى ذو الفقار وعزة فهمي .