شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى 46 سؤالا فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، الخميس المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، وذلك بحل أسئلة متنوعة تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج الدراسي والتدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية أسئلة استرشادية لامتحان مادة الفيزياء، تعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يوفرها لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة تراعي جميع مستويات الطلاب المعرفية والعلمية سواء البسيطة أو المتوسطة والعليا كما أنها موزعة على المنهج الدراسى بأكمله.

وأشارت إلى أن امتحان مادة الفيزياء يضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، موضحة أن نسبة 70% من الأسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة و30% للعليا.