شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الأمن العام " بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرتين إجراميتين بنطاق محافظة أسيوط تضم (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات ، سلاح ، سرقة بالإكراه ، بلطجة ") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف البؤرتين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم ، وبحوزتهم ( 30 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش , شابو , أفيون ، هيروين" – 27 قطعة سلاح نارى " 11 بندقية آلية , 15 بندقية خرطوش ، طبنجة") هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة ( 15) مليون جنيه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



