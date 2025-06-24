شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة ورطوبة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم والظواهر المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

ويشهد اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية، وشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من (8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 22 درجة.



الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.



الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 27 درجة.



الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 27 درجة.