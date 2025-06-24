شكرا لقرائتكم خبر عن "بعد حرب الـ12 يوم".. ترامب لإيران وإسرائيل: أرجوكم لا تنتهكوا الاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ايران وإسرائيل على وقف اطلاق النار مشيرا الى ان التهدئة جاءت بعد تصعيد خطير في المنطقة، وطلب من الجانبين عدم انتهاكه، مما أثار الآمال في إنهاء الحرب المستمرة منذ 12 يوما حتى مع ورود تقارير عن هجمات في البلدين، وكتب على موقع "تروث سوشيال": "لقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. من فضلكم لا تنتهكوه!"

وفي منشور آخر، قال ترامب ان طهران وتل ابيب جاءتا اليه وقالا "نريد السلام" بعد ان صرح سابقا ان البلدين توصلا لاتفاق وقف اطلاق نار شامل وكامل، وكتب الرئيس الأمريكي قائلا: "جاءتني إسرائيل وإيران، في وقت واحد تقريبًا، وقالتا: سلام!". كنت أعلم أن الوقت قد حان. العالم، والشرق الأوسط، هما الرابحان الحقيقيان! سيشهد كلا البلدين حبًا وسلامًا وازدهارًا هائلين في مستقبلهما"

وتابع دونالد ترامب: "لديهما الكثير ليكسباه، ومع ذلك، سيخسران الكثير إذا انحرفا عن طريق الحق. مستقبل إسرائيل وإيران غير محدود، ومليء بالوعود العظيمة. بارك الله فيكما!"

في وقت سابق من يوم الاثنين، عند إعلانه عن معايير وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لم يحدد ترامب كيفية الاتفاق على وقف إطلاق النار، ولا الدول الأخرى المشاركة في المفاوضات بين إسرائيل وإيران.

يأتي منشور ترامب أيضًا في أعقاب الضربات الأمريكية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي جاءت بعد أكثر من أسبوع من الصراع بين إسرائيل وإيران، حيث كان التوتر في الشرق الأوسط مرتفعًا بالفعل عند اندلاع الصراع، بسبب حرب إسرائيل في غزة والقدرات النووية الإيرانية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب قال إن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف لإطلاق النار، ما يضع حدًا لما وصفه بـ "حرب 12 يومًا"، بعد ان شنت ايران هجوما على قاعدة العديد الامريكية في قطر ردا على الضربة الأخيرة التي شنتها القوات الامريكية على منشآت طهران النووية، وأشار ترامب الى ان الصراع كان من الممكن ان يستمر لسنوات ويدمر المنطقة بأكملها.