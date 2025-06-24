شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمى إيرانى مرتقب بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر مطلعة بأن بيانًا رسميًا مرتقبًا سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة من أعلى هيئة أمنية في إيران، وذلك لتوضيح الموقف الرسمي من وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد جولة من التصعيد العسكري المتبادل خلال الأيام الماضية.

يأتي هذا البيان المرتقب في ظل متابعة إقليمية ودولية مكثفة، حيث يتوقع أن يتضمن تفاصيل حول شروط الاتفاق، وضمانات التنفيذ، وخطوات إيران القادمة في ضوء التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.