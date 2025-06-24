شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإيرانى ينفى إطلاق صواريخ بعد إعلان وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم، صحة ما تردد عن إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وأكد أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن "عارية تمامًا عن الصحة"، مشددة على التزام طهران ببنود التهدئة التي جاءت بعد وساطة أمريكية ودولية لتفادي مزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

يأتي هذا النفي في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن نشاط صاروخي إيراني مزعوم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسط مناخ سياسي وعسكري شديد الحساسية.