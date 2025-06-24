شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم كرنفال افتتاح مهرجان الكرازة بكنائس وسط القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت كنائس قطاع وسط القاهرة، كرنفال افتتاح مهرجان الكرازة المرقسية 2025 لمرحلة الطفولة، حيث يحمل المهرجان هذا العام شعار "أثبت على ما تعلمت"، وذلك بكنيسة الشهيدة دميانة ببولاق، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.

وانطلق الكرنفال بفقرة من الترانيم التي تضمنّت شعار المهرجان، وتحفيظ ترنيمة جديدة خاصة بالعقيدة، تلاها عرض مسرحي قدمه فريق "راشي ني" لمسرح العرائس التابع لكنائس القطاع، كما ألقى نيافة رافائيل كلمة بسيطة للأطفال، حيث تناول فيها شرحًا للافتتاحية التي ركزت على السلوك داخل الكنيسة وخارجها، وأهمية الثبات على ما تعلمناه خلالها.

وتضمن الكرنفال 6 غرف تناولت شرحًا لبعض دروس المهرجان هذا العام وبعض الألعاب المُهدفة.