شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لسقوط طائرة طلاب كلية الهندسة بمحيط جامعة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على صورة للطائرة التى تم رصدها بمحيط جامعة القاهرة والتى سقطت أمام الجامعة تجاه باب كلية التجارة أثناء قيام طلاب قسم طيران بكلية الهندسة بتجربتها تمهيداً لمناقشة مشروع التخرج خلال الأسبوع الجارى.

وفيما يلى القصة الكاملة لسقوط الطائرة وفقا لتصريحات الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة:*

1- طلاب قسم هندسة الطيران صمموا الطائرة ضمن مشروع التخرج.

2- الطائرة مصنوعة من مواد " بلاستيكية وورقية" تمت بواسطة الطلاب.

3- بدأ الطلاب فى تجربة الطائرة داخل ملاعب جامعة القاهرة

4 - أثناء تجربة الطائرة من الطلاب قبل عرض المشروع حدث تعطل بإحدى مجمعات جهاز التحكم الخاص بها

5- خرجت الطائرة عن السيطرة وسقطت بمحيط كلية التجارة بجامعة القاهرة.

6- الطلاب حصلوا على التصاريح اللازمة لتجربة الطائرة قبل مناقشة مشروع التخرج خلال الأسبوع الجارى.

7- سقوط الطائرة لم تسبب أى تلفيات .

وتم رصدها واخطار مديرية أمن الجيزة بالواقعة ولم تتسبب فى أى تلفيات خاصة بالكلية أو المارة خاصة وأنها مصنوعة من مواد بلاستيكية كونها ضمن مشروع تخرج لطلاب الكلية.

وتابع عميد كلية الهندسة ، أن طلاب قسم الطيران بالكلية يجروا اختبارات للطائرة المصنوعة ضمن مشروع التخرج في ملاعب الجامعة طبقا للتصاريح الخاصة بهم، لافتا إلى أن احدى المجموعات تعطل جهاز التحكم الخاص بالطائرة خرجت عن السيطرة وتحطمت أمام بوابة الجامعة من جهة تجارة.