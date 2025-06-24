شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصر تمتلك أقوى برامج التطعيمات عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن منظمة اليونيسف الدولية تؤكد أن البرنامج الموسع لـ التطعيمات في مصر قصة نجاح في حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وبفضل جهود وزارة الصحة والسكان التي دعمتها يونيسف لأكثر من 20 عامًا، ارتفعت معدلات التطعيم لجميع الأطفال الذين يعيشون في مصر (بما في ذلك غير المصريين) إلى أكثر من %95

وتابع: ساهم البرنامج الموسع للتطعيمات منذ إنشائه بمصر عام 1984 في خفض معدلات المرضى والوفيات للعديد من الأمراض وقال : تتمتع مصر بواحد من أعلى نسب التغطية والتي وصلت من 95 إلى 99%

وأضاف : التطعيمات الروتينية ومنظومة الترصد الوبائي الفعالة تغطي أكثر من 55 مرضًا وبائيًا، ومن أهم الأدوات الوقائية التي ساعدت مصر على



