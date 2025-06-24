شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: افتتاح محطة تحلية المياه فى قرية الغرقانةنموذج فريد للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد مبارك، أن افتتاح محطة تحلية المياه في قرية الغرقانة، داخل محمية نبق الطبيعية، تمثل نموذجًا فريدًا للتنمية البيئية المستدامة في قلب جنوب سيناء.

وقال المحافظ خلال جولة لمتابعة مشروع قرية الغرقانة بحمية نبق: في البداية أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على تشريفها اليوم لجنوب سيناء، في واحدة من محطاتها الختامية قبل توليها منصبها الدولي الرفيع كأمين تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.



وجودها اليوم هو رسالة دعم للمحافظة وتقدير لمشروعاتها، وستظل المشروعات البيئية في جنوب سيناء نقطة نجاح مضيئة في مسيرتها، كما سنظل فخورين بإسهامها في دعم مكانة شرم الشيخ والذي أهل لانضمامها كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ECLEI الدولية او المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة.

وأكد أن هذا المشروع لا يحقق فقط الأمن المائي لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والذي نتوجه له بكل الشكر علي دعمه لمشروعات تحقق تنمية تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

وأضاف: وجودنا اليوم داخل محمية نبق يعكس ما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد بين جبال سيناء والبحر الأحمر، وتزخر بتنوع بيولوجي غني ونُظم بيئية نادرة، مما يجعلها إحدى أهم المحميات في مصر والمنطقة، وموقعًا مثاليًا لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال التنمية البيئية المستدامة.

وتابع : إن هذه المنطقة البكر والمنفتحة على المستقبل، تمثل فرصة حقيقية لاستثمارات مسؤولة تحقق عائدًا اقتصاديًا، وتُحافظ في الوقت ذاته على الموروث البيئي، ونحن في محافظة جنوب سيناء نوجّه اليوم دعوة مفتوحة للشركاء الدوليين والمستثمرين للاستمرار في دعم هذه الرؤية الطموحة، والمساهمة في تحويل جنوب سيناء إلى نموذج يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة، ضمن إطار استراتيجية الدولة المصرية.

واختتم كلمته: أتوجه مرة أخرى بخالص التهانى للوزيرة على المنصب الدولى الرفيع، كما أهنئكم جميعًا على هذا الإنجاز الرائع لهذا المشروع بكل مكوناته، وأدعو الجميع لبذل كل الجهد للحفاظ على المشروع والحفاظ على البيئة، وحتى تبقى مصر دائمًا رائدة للعالم أجمع فى مجال صون الطبيعة والبيئة المستدامة فى ظل القيادة الحكيمة لابن مصر البار وزعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.



