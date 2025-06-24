شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة بكلية التربية بجامعة حلوان أقسام وبرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل الدراسة فى كلية التربية بالجامعة، موضحة أن الكلية تأسست في أكتوبر 1982 لتكون منارة تربوية تخدم منطقة القاهرة الكبرى، وترتقى بمستوى التعليم على المستويين المحلى والإقليمى.

وتسعى الكلية إلى تخريج كوادر تربوية تمتلك الكفاءة العلمية والمهنية لمواجهة تحديات الميدان التعليمي، حيث تركز على تنمية المهارات التطبيقية للطلاب المعلمين، وتؤمن بأهمية الجمع بين المعرفة النظرية والممارسة العملية لإعداد معلم عصري قادر على التفاعل مع متغيرات العصر ومتطلبات المستقبل.

وتتبنى الكلية رؤية طموحة نحو التميز والريادة في إعداد المعلمين والاختصاصيين والباحثين، وفق أحدث المعايير التربوية العالمية، مع التركيز على جودة الأداء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة، والتقنيات الحديثة في التعليم، وتفعيل الدور المجتمعي والثقافي للمعلم.

تضم كلية التربية بجامعة حلوان مجموعة من الأقسام الأكاديمية المتخصصة التي تغطي مختلف مجالات العلوم التربوية والنفسية، ومنها:



- قسم أصول التربية، الذي يعنى بالدراسات الفلسفية والاجتماعية للتربية وقضايا المجتمع ومهنة التعليم.

- قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية، ويشمل تخصصات نظم التعليم، وسياسات التعليم، والتقويم المؤسسي وضمان الجودة.

- قسم علم النفس التربوي، المتخصص في النمو والتعلم والقياس النفسي والتربوي.

- قسم الصحة النفسية، الذي يهتم بالإرشاد النفسي والتعامل مع الفئات الخاصة من الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- قسم المناهج وطرق التدريس، الذي يقدم برامج لتصميم وتطوير المناهج واستراتيجيات التدريس في مختلف المراحل التعليمية.

- قسم تكنولوجيا التعليم، والذي يواكب أحدث المبتكرات التعليمية، ويؤهل المعلمين على استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في التعليم.

- قسم تربية الطفولة المبكرة، المختص بتنمية مهارات ومعارف معلمات رياض الأطفال، من خلال مقررات تشمل أدب الطفل والتربية الحركية والفنية.

- قسم الفنون الصناعية، الذي يقدم برامج تخصصية في التصميم، والنجارة، والمعادن، والنسيج، والملابس الجاهزة.

- قسم التربية الخاصة، ويُعنى بإعداد معلمين متخصصين لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها.

وتقدم الكلية مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات طلاب الشعب الأدبية والعلمية، حيث تتيح أكثر من 32 شعبة دراسية، إلى جانب عدد من البرامج الخاصة المتميزة بمصروفات، منها:

• برنامج إعداد معلم اللغات للمدارس الدولية ومدارس اللغات (اللغة الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية).

• برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية.

• برنامج إعداد معلم الفنون الصناعية – تخصص تكنولوجيا الحُلي والمجوهرات.

• برنامج إعداد الأخصائي النفسي التربوي.

كما تتيح الكلية برامج دراسية متميزة باللغة الإنجليزية في تخصصات الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجي، والجيولوجيا، والرياضيات، بما يعزز فرص الخريجين في المنافسة بسوق العمل المحلي والدولي.

وتعكس هذه المنظومة المتكاملة من التخصصات والبرامج التزام الكلية بتقديم تعليم عالي الجودة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، من خلال إعداد معلمين قادرين على بناء أجيال واعية ومستنيرة.