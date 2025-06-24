شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وقيادات البرلمان البريطاني يحتفون بالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

‏التقى الأمين العام لـ رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، رئيس البرلمان البريطاني، السير ليندسي هويل، في مكتبه بالعاصمة "لندن".

‏واستعرض اللقاءُ مرتكزات التماسك المجتمعي في بلدان التنوّع الديني والإثني، وفي طليعتها الاحترام المتبادل، وسَنّ التشريعات الكفيلة بمواجهة مهددات وحدة المجتمعات الوطنية، ومن أخطرها: خطاب الكراهية وأساليب التمييز والإقصاء التي تستهدف الروح الوطنية ( patriotism)، ولا سيّما إذا صدرت عن كيانات اعتبارية ذات تأثير في بلدان التنوّع الوطني.

‏كما تناول اللقاءُ مبادرةَ رابطة العالم الإسلامي في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان: "بناء جسور التفاهم والتعاون بين الشرق والغرب"، بحضور قيادات في الأمم المتحدة، وعددٍ من الشخصيات الدولية المهتمة؛ من حكوميين، وبرلمانيين، وقيادات دينية، ومنظمات دوليّة، ومراكز أبحاث وفكر عالميّة.

‏وأكد الشيخ العيسى أنّ عموم المسلمين في المجتمع البريطاني على قدرٍ كبيرٍ من الوعي الديني والوطني، وأنّ الأصوات الشاذة متى وُجدت فحالُها حال بقية نظائرها حول العالم؛ حيث لا تُمَثّل إلا نفسها، ولا تُمثّل قيَم الدين الإسلامي الذي يُشَكِّل السلوك الديني الحقيقي لمسلمي بريطانيا، ويؤكّد على اعتزازهم بوطنهم ومَلِكِهم، واحترامهم للأنظمة والقوانين، والتنوّع الذي يميّز المملكة المتحدة.

عقب ذلك، صحب رئيس البرلمان البريطاني الأمين العامّ في جولة بأروقة البرلمان احتفاءً بالزيارة.

في ذات السياق، استضاف البرلمان البريطاني في مقرّه بالعاصمة "لندن"، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في اجتماعٍ جانبيٍّ دعا له عدد من الأعضاء داخل مقرّ البرلمان البريطاني بحضور رئيس البرلمان.

تناولَ الاجتماعُ سبلَ تعزيز الاندماج والوئام بين مكونات المجتمع البريطاني، ومكافحة التطرف والكراهية، كما تمّ التطرُّق للجهود التي تبذلها ‫رابطة العالم الإسلامي ‬في بناء الجسور بين الحضارات والشعوب.