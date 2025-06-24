شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.

وقال السيد محمود الشريف، إن هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بها العديد من الدروس والعبر والتي من أههما حب الأوطان والانتماء إليها والتعلق بها، وترسيخ مبادئ الوسطية والتسامح والارتقاء بالقيم الروحية والمعاني الإنسانية، والسعي والتضحية من أجل تحقيق النصر وبناء الدولة، وهو أشد ما نحتاج إليه في وقتنا الحالي.

وقال نقيب الأشراف: "يهل علينا العام الهجري الجديد، ونحن أحوج ما يكون إلى التكاتف والتعاون، والوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الوطن وقياداته في هذه المرحلة الفارقة والتي تشهد فيها المنطقة العديد من الاضطرابات.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عام بركة ورخاء وأمن وأمان، وأن يجنب بلادنا ويلات الحروب وتوابعها وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان ويحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.