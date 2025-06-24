شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لست راضيا عن إسرائيل وإيران.. ووقف إطلاق النار تم انتهاكه والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "ليس راضيا عن إسرائيل وإيران ووقف إطلاق النار تم انتهاكه".

وبحسب رويترز أكد ترامب، أن قدرات إيران النووية انتهت "ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا" بحسب وصفه.

ترامب يعلن اتفاق وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران لمدة 12 ساعة

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف لإطلاق النار. وكتب على منصة تروث سوشيال: «تم الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل... لمدة 12 ساعة، وعندها ستعتبر الحرب منتهية!». وفي وقت لاحق أعلن ترامب دخول وقف النار حيز التنفيذ مطالباًً الجانبين بعدم انتهاكه.