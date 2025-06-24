شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن استهداف رادارا قرب العاصمة الإيرانية طهران والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو هاجم رادارا قرب طهران، يأتي ذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وتبادلت إسرائيل وإيران، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق الهدنة بين الجانبين حيز التنفيذ بعد 12 يوما من الحرب بين البلدين ورحبت دول العالم بالاتفاق بين رغم هشاشته، على إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار بين الطرفين "دخل حيز التنفيذ"، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه، لكنه عاد وأكد أنه ليس راض على طهران وتل أبيب بعد انتهاك الاتفاق،

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيّز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا، وهو الاتفاق الذي أُعلن عنه في وقت سابق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه سيدوم أولا 12 ساعة، ثم ستُعتبر الحرب منتهية رسميا.