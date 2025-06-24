شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وذلك خلال اجتماع رسمي يعقد بمكتبه في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بحضور عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وتشهد مراسم الاعتماد استعراضًا شاملاً لنسب النجاح العامة على مستوى الإدارات التعليمية، إلى جانب الإشارة إلى أوائل الطلاب، ومدى التحسن في المؤشرات التعليمية مقارنة بالأعوام السابقة.

محافظ سوهاج يشيد بنتائج الشهادة الإعدادية وإعلانها رسميًا خلال ساعات

كان محافظ سوهاج قد أكد على أهمية دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين، ومواصلة العمل من أجل رفع مستوى التعليم داخل المحافظة، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والعاملين بها في تنظيم أعمال الامتحانات وإعلان النتائج في وقت قياسي وبدقة عالية.

ومن المقرر أن يتم نشر النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة وعلى مواقع الإدارات التعليمية، إضافة إلى إعلانها رسميًا في المدارس خلال الساعات المقبلة، لتكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور.