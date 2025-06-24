شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن مقتل 609 أشخاص منذ بدء الحرب مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 609 أشخاص منذ بدء الحرب مع إسرائيل، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

و خسرت إيران عددا من القادة العسكريين من الصف الأول خاصة في اليوم الأول للهجمات الإسرائيلية، على رأسهم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري، وكذلك قتل عدد من كبار العلماء النوويين، الذين كانت تعتمد عليهم طهران في تطوير برنامجها النووي.

وأيضا تضررت المنشآت النووية الإيرانية، وربما تعرضت للتدمير بشكل كامل أو جزئي، حسب الرواية الإسرائيلية، خاصة مع الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لتلك المنشآت وعلى رأسها المنشآة الأهم في فوردو.

فيما أسفرت الهجمات الإيرانية على "الكيان" عن مقتل وجرح العشرات من الإسرائيليين، لكن تل أبيب لا تكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد القتلى والمصابين، يضاف إلى ذلك أيضا أن الداخل الإسرائيلي شهد ضربات صاروخية تعتبر من الأشد في تاريخه، كما أسفرت الحرب عن دمار في عدد من المدن الإسرائيلية وخسائر اقتصادية ضخمة.

وتبادلت إسرائيل وإيران، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق الهدنة بين الجانبين حيز التنفيذ بعد 12 يوما من الحرب بين البلدين ورحبت دول العالم بالاتفاق بين رغم هشاشته، على إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار بين الطرفين "دخل حيز التنفيذ"، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه، لكنه عاد وأكد أنه ليس راض على طهران وتل أبيب بعد انتهاك الاتفاق.