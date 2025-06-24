شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى فى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قرية "ماندا" بمنطقة "تيلابيري" في جنوب غرب النيجر، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص، وتؤكد تضامنها مع جمهورية النيجر الشقيقة.

واستنكرت مصر هذا العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مصلين أبرياء أمام أحد المساجد وتجدد دعمها الكامل لحكومة وشعب النيجر الشقيق في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا والحكومة وشعب النيجر الشقيق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم دول الساحل في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، والعمل بشكل جماعي من أجل القضاء على بؤر التطرف ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.