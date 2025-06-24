شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلغى قرار تخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية اعتبارا من أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، الخاص بـ تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة

ونص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025.