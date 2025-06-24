شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: على إسرائيل التوقف فورا عن القصف وإعادة طياريها إلى ديارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قوله إن على إسرائيل أن تتوقف فورًا عن إلقاء القنابل وأن تعيد طياريها إلى ديارهم، فى إشارة إلى العمليات الجوية الإسرائيلية الجارية حاليًا.

ترامب يحذر إسرائيل من خرق وقف اطلاق النار مع إيران ويدعو لضبط النفس

وأضاف ترامب: "إذا مضت إسرائيل فى هذا الاتجاه، فإن ما يحدث سيكون انتهاكًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بضبط النفس لتفادى التصعيد.

وتأتى تصريحات الرئيس الأمريكى، عقب الإعلان عن وقف إطلاق نار شفهي بين إسرائيل وإيران، وسط تقارير متضاربة عن استمرار بعض الهجمات الميدانية.