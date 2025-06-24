شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى: الكيان الصهيونى عجز عن تحقيق أهداف عدوانه على بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الإيرانى، أن "الكيان الصهيونى عجز عن تحقيق أهداف عدوانه على بلادنا" بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.

وقال مسعود بزشكيان، أن "الكيان الصهيونى وداعموه كانوا يعولون على إثارة استياء الشعب الإيرانى".

وأصاف:" إيران لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم يخرقه الكيان الصهيونى، وطهران مستعدة للحوار والدفاع عن حقوق الشعب الإيرانى على طاولة المفاوضات"

على الجانب الأخر، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنامنين نتنياهو إن تل أبيب حققت كل أهداف الحرب مع إيران.

وأضاف مكتب نتنياهو: "بعد مكالمة بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة امتنعت إسرائيل عن شن هجمات إضافية، والرئيس ترامب أعرب خلال المكالمة عن تقديره الكبير لإسرائيل التى حققت جميع أهداف الحرب".