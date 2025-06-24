شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بمحافظة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بمحافظة دمياط، وذلك بحضور كل من الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور/ أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور/ أيمن الشهابي، عرضاً تفصيليا حول الموقف التنفيذي للمشروعات بالمحافظة، حيث أشار في مستهل عرضه إلى الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وما هو منصرف من اعتمادات في إطار هذه الخطة لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، ومنها رفع كفاءة منطقة اللسان برأس البر واستكمال كورنيش النيل بدمياط، هذا إلى جانب ما يتعلق بتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وكذا ما يتعلق بتنمية الموارد الذاتية للمحافظة والتنمية الاقتصادية المحلية.

واستعرض المحافظ عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية، وكذا نسب التكلفة ونسب التنفيذ بكل منها والتاريخ المتوقع للانتهاء، وشملت المشروعات: استكمال مبني ديوان محافظة دمياط، واستكمال كورنيش النيل بدمياط، واستكمال رفع كفاءة المشاية بمنطقة اللسان برأس البر، فضلاً عن استكمال كورنيش السنانية بدمياط، وتطوير الشارع الحربي، واستكمال مشروع الوحدة المحلية بمدينة دمياط، واستكمال مشروع إعادة إنشاء الوحدة المحلية بعزبة البرج، واستكمال جراج الديوان العام، وتطوير ورفع كفاءة طريق الترع الشرقاوية، ومشروع انشاء مبني مرور شطا.

وانتقل محافظ دمياط، خلال العرض، للحديث عن الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، مُستعرضاً عدداً من الصور التي تعكس حجم ونسب التقدم في تنفيذ العديد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مُوضحاً أنه فيما يخص مجمعات الخدمات الحكومية تم تنفيذ إجمالي 12 مشروعاً بنسبة تنفيذ 100%، وفي مجمعات الخدمات الزراعية تم تنفيذ إجمالي 12 مشروعاً بنسبة تنفيذ 100% وتم التشغيل، كما تم تنفيذ 75 مشروعاً في قطاع التعليم بنسبة تنفيذ 100% وتم التشغيل بمراحل التعليم الأساسي والثانوي والفني، وفي قطاع الصحة فإنه جار تنفيذ 20 مشروعاً حيث تم الانتهاء من 13 مشروعاً منها بنسبة تنفيذ 83%، كما تم تنفيذ 13 مشروعاً في الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%، وفيما يخص قطاع الشباب والرياضة فقد تم تنفيذ 26 مشروعاً بنسبة تنفيذ 100%، وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم تنفيذ 5 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%.

وتابع الدكتور/ أيمن الشهابي، أنه فيما يخص قطاع الإدارة المحلية، فقد تم تنفيذ 5 مشروعات لنقاط الإطفاء بنسبة تنفيذ 100%، وعدد 11 مشروعاً للمواقف النموذجية بنسبة تنفيذ 100%، وعدد 8 مشروعات للأسواق النموذجية بنسبة تنفيذ 100%، مُشيراً إلى أنه في قطاع الغاز الطبيعي تم تنفيذ عدد 26 مشروعاً بنسبة تنفيذ 99%، وفي قطاع السكك الحديدية تم تنفيذ 4 محطات بنسبة تنفيذ 100%، وفي قطاع الإسكان تم تنفيذ مشروع "سكن كريم" بالمحافظة بنسبة تنفيذ 100%، وفيما يخص مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فإنه جار تنفيذ 38 مشروعاً تشمل 32 مشروعاً لخطوط الطرد ومحطات الرفع وعدد 6 محطات معالجة بنسبة تنفيذ 84.8%، وفي مشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جار تنفيذ 33 مشروعاً بنسبة تنفيذ 91%، مُضيفاً أنه في قطاع الكهرباء تم تنفيذ 28 مشروعاً بنسبة تنفيذ 100%، وفي مشروعات هيئة البريد تم تنفيذ 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، وفيما يخص مشروعات الري فإنه جار تنفيذ 17 مشروعاً لتبطين الترع بنسبة تنفيذ 76%، وفي مشروعات كباري المجاري المائية تم تنفيذ 11 مشروعاً بنسبة تنفيذ 100%، وفي قطاع الطرق الرئيسية فإنه جار تنفيذ 9 مشروعات بنسبة تنفيذ 78.9%، وفيما يخص مشروعات قطاع الطرق الداخلية فإنه جار تنفيذ 28 مشروعاً بنسبة تنفيذ 55%.

كما عرض الدكتور أيمن الشهابي، عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة دمياط، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمقومات المتاحة على أرض المحافظة، مُوضحاً أن تلك الفرص تتضمن مقترحات لاستغلال الأماكن والساحات المتاحة بمحيط كوبري دمياط الحضاري، وحديقة الخالدين، فضلاً عن المقترحات الخاصة باستغلال مبنى مجلس مدينة رأس البر القديم، وكذا موقع ادفينا السابق، وموقع سوق الجملة للخضر والفاكهة والاسماك، ومنطقة رأس البر زمان، ومستعمرة الري بدمياط، ومجمع مصالح دمياط، وما تتضمنه من إقامة أنشطة متنوعة سكنية وتجارية وتنموية وخدمية وترفيهية، تسهم في المزيد من العائد من تلك الأصول.

وخلال الاجتماع، تناول محافظ دمياط أيضاً آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع طلبات التصالح، وكذا ما يتعلق بمعدلات الأداء لتقنين أوضاع أراضي الدولة، وما تم اقراره وتطبيقه من تيسيرات في هذا الشأن، موضحاً في هذا الصدد، أنه تم البت في عدد 49.235 من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بنسبة إنجاز 97.26% وجار استكمال البت في باقي الطلبات.

وعرض الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، موقف التعامل مع شكاوى المواطنين، مُشيراً إلى أنه تم حسم 3620 شكوى تم تلقيها عبر منظومة بوابة الشكاوى الرقمية، خلال عام 2024/2025، بنسبة تصل إلى 98% بما يعكس حرص المحافظة على التفاعل مع تلك الشكاوى، كما تم الرد على 502 طلب مقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خلال الفترة نفسها، حرصاً على حل المشكلات في نطاق دوائرهم.

كما استعرض المحافظ تفصيلياً موقف المخلفات الصلبة بالمحافظة، الذي تضمن خلية الدفن الصحي بناحية أبو جريدة – فارسكور، ومصنع أبو جريدة لتدوير القمامة، ومكامير الفحم.